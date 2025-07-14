В андеркарде вечера бокса у украинских поклонников бокса может быть свой интерес к боксерскому шоу. Украинский боксер Сергей Богачук планирует выступить в разогреве перед главным боем вечера бокса Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес, пишет 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

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Кто из украинцев может выступить перед боем Кроуфорд – Канело?

Пока неизвестно, точно ли состоится бой Сергея Богачука в андеркарде боя Кроуфорд – Канело, и кто станет соперником украинца.

Справка. Вечер бокса 13 сентября из Лас-Вегаса будет транслировать платформа Netflix. На коку главного боя боксерского события Кроуфорд – Канело будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которым сейчас владеет Альварес.

Напомним, что 30-летний боксер из Винницы в последний раз выходил в ринг 17 мая 2025, когда по единогласному решению судей победил американца Майкла Фокса. в Калифорнии. Богачук оформил свою 26-ю победу в 28-ми боях (24 – нокаутом) при 2-х поражениях.

Благодаря последней победе украинец значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге IBF в первом среднем весе. Сергей поднялся с 8-й на 5-ю позицию. В то же время Богачук ставит перед собой самые высокие цели. Украинский боксер посягнул на бой против непобедимого российского чемпиона мира по версии IBF Бахрама Муртазалиева.