30-летний украинский боксер из Винницы сумел отыграть сразу три позиции в рейтинге IBF. Такое достижение Сергею Богачуку покорилось после того, как 17 мая 2025 года он победил американца Майкла Фокса в Коммерсе, Калифорния, информирует 24 Канал со ссылкой на IBF.

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Прогресс Богачука в рейтинге IBF

Это была 26-я победа в 28-ми боях в профессионалах (24 – нокаутом) при 2-х поражениях.

Благодаря этому триумфу Богачук поднялся с восьмой на пятую позицию рейтинга IBF в первом среднем весе. Действующим чемпионом мира в этом дивизионе является Бахрам Муртазалиев, а рейтинг возглавляет Эриксон Лубин.

Второе место в рейтинге вакантно, а вот топ-3 замыкает Джош Келли. Ближе всего к тройке лидеров идет Конор Бенн.

Топ-10 рейтинга IBF (первый средний вес):

1. Эриксон Лубин

2. Вакантное

3. Джош Келли

4. Конор Бенн

5. Сергей Богачук

6. Каллум Уолш

7. Хесус Рамос

8. Кит Турман

9. Уисма Лима

10. Ардриал Холмс-младший

Отметим, что Богачук вроде бы имел шанс подраться с Муртазалиевым за титул IBF. Также была информация, что Вирджил Ортис избежал боя с украинцем.