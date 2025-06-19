30-річний український боксер із Вінниці зумів відіграти одразу три позиції у рейтингу IBF. Таке досягнення Сергію Богачуку підкорилось після того, як 17 травня 2025 року він переміг американця Майкла Фокса у Коммерсі, Каліфорнія, інформує 24 Канал із посиланням на IBF.
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Прогрес Богачука у рейтингу IBF
Це була 26-та перемога у 28-ми боях у професіоналах (24 – нокаутом) при 2-х поразках.
Завдяки цьому тріумфу Богачук підійнявся із восьмої на п'яту позицію рейтингу IBF у першій середній вазі. Чинним чемпіоном світу у цьому дивізіоні є Бахрам Муртазалієв, а рейтинг очолює Еріксон Лубін.
Друге місце у рейтингу є вакантним, а от топ-3 замикає Джош Келлі. Найближче до трійки лідерів йде Конор Бенн.
Топ-10 рейтингу IBF (перша середня вага):
1. Еріксон Лубін
2. Вакантне
3. Джош Келлі
4. Конор Бенн
5. Сергій Богачук
6. Каллум Волш
7. Хесус Рамос
8. Кіт Турман
9. Уісма Ліма
10. Ардріал Голмс-молодший
Відзначимо, що Богачук начебто мав шанс побитись із Муртазалієвим за титул IBF. Також була інформація, що Вірджил Ортіс уник бою із українцем.