Всемирный боксерский совет (WBC) обновил рейтинг лучших боксеров первого среднего веса. После обновления изменилось место украинского боксера Сергея Богачука.

К сожалению, Сергей Богачук потерял одну позицию. Украинский боксер слетел с первой строчки на вторую, пишет 24 Канал со ссылкой на WBC.

Как изменилось место Богачука в рейтинге WBC?

30-летнего украинца опередил американский боксер Джарон Эннис. Действующим чемпионом организации остается другой американец Себастьян Фундора, а временным чемпионом – Вирджил Ортис. С обоими в свое время хотел подраться Богачук, но они избежали встреч с украинским бойцом.

Топ-3 замыкает 27-летний представитель американского бокса Жезуш Рамос-младший.



Топ-10 рейтинга WBC (первый средний вес) / Скриншот с сайта боксерского совета

Новый лидер рейтинга Эннис в последний раз выходил в ринг в апреле текущего 2025 года. Уже в 6-м раунде Джаро победил нокаутом Эймантаса Станиониса из Литвы. За спиной Энниса 35 боев в профессионалах, в которых одержал 34 победы (30 – нокаутом) при нуле поражений, еще один поединок был таким, что не состоялся.

Зато Сергей Богачук 17 мая 2025-го провел бой против Майкла Фокса. Украинец одолел американца по итогам 10 раундов в Калифорнии. Для Богачука эта победа стала 26-й на профи-ринге в 28-ми поединках (24 – нокаутом) при 2-х поражениях.