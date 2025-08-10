Світова боксерська рада (WBC) оновила рейтинг найкращих боксерів першої середньої ваги. Після оновлення змінилось місце українського боксера Сергія Богачука.

На жаль, Сергій Богачук втратив одну позицію. Український боксер злетів із першої сходинку на другу, пише 24 Канал із посиланням на WBC.

Читайте також Непереможений український чемпіон дізнався ім'я наступного суперника: коли відбудеться бій

Як змінилось місце Богачука у рейтингу WBC?

30-річного українця випередив американський боксер Джарон Енніс. Чинним чемпіоном організації залишається інший американець Себастьян Фундора, а тимчасовим чемпіоном – Вірджил Ортіс. З обидвома свого часу хотів побитись Богачук, але вони уникнули зустрічей з українським бійцем.

Топ-3 замикає 27-річний представник американського боксу Жезуш Рамос-молодший.



Топ-10 рейтингу WBC (перша середня вага) / Скриншот із сайту боксерської ради

Новий лідер рейтингу Енніс востаннє виходив у ринг у квітні поточного 2025 року. Вже у 6-му раунді Джаро переміг нокаутом Еймантаса Станіоніса з Литви. За спиною Енніса 35 боїв у професіоналах, у яких здобув 34 перемоги (30 – нокаутом) при нулі поразок, ще один двобій був таким, що не відбувся.

Натомість Сергій Богачук 17 травня 2025-го провів бій проти Майкла Фокса. Українець здолав американця за підсумками 10 раундів у Каліфорнії. Для Богачука ця перемога стала 26-ю на профі-рингу у 28 поєдинках (24 – нокаутом) за 2 поразок.