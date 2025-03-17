Показать, что Украина сильнее в этом бою, – Богачук заговорил о возможном сражение с россиянином

Украинский боксер Сергей Богачук прокомментировал информацию о возможном бою против чемпиона мира по версии IBF из России Бахрама Муртазалиева. Богачук имеет на этот поединок чисто спортивные планы.

Промоутер украинского боксера хочет организовать подобную битву. Сергей Богачук заверил, что пока это все только планы, которые могут воплотиться в реальность через титул, которым владеет Бахрам Муртазалиев, пишет 24 Канал со ссылкой на Спорт-Экспресс Украина.

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Богачук о возможном бое с россиянином

Украинец хотел бы отобрать чемпионский пояс россиянина, который тренируется и проживает в США.

Богачук заявил, что о дружбе с Муртазалиевым не идет речь. Сергея интересует только титул российского боксера. Однако пока нет никакой конкретики относительно данного противостояния.

О дружбе с россиянином речи нет. Меня интересует исключительно чемпионский пояс, который есть у Бахрама Муртазалиева. Хочу побить россиянина и показать, что Украина сильнее в этом бою, вот и все. Добавлю, что пока его мне никто не предлагал. Если это произойдет, я не откажусь,

– заявил Богачук.

Напомним, что Богачук в последний раз дрался в андеркарде реванша Усик – Фьюри в Эр-Рияде. Тогда Сергей победил техническим нокаутом в шестом раунде британца Ишмаэля Дэвиса. С тех пор за спиной 29-летнего боксера 25 побед (24 – нокаутом) и два поражения в 27-ми поединках.

Ранее промоутер Том Леффлер рассказывал, что возвращение Богачука на ринг следует ждать летом 2025 года. Украинец может подраться 21 июня на арене "Chumash Casino Resort" в Калифорнии в рамках шоу UFC Fight Pass.