Украинский боксер запрыгнул в топ-5 рейтинга IBF
- Сергей Богачук поднялся на пятую позицию в рейтинге IBF после победы над Майклом Фоксом.
- Богачук имеет 26 побед в 28 боях, из которых 24 - нокаутом.
- Действующим чемпионом мира в этой весовой категории является Бахрам Муртазалиев, а рейтинг возглавляет Эриксон Лубин.
- Второе место в рейтинге вакантно, а третье занимает Джош Келли.
Международная боксерская организация (IBF) опубликовала обновленный рейтинг в первом среднем весе. В списке значительный прогресс претерпел украинский боксер Сергей Богачук.
30-летний украинский боксер из Винницы сумел отыграть сразу три позиции в рейтинге IBF. Такое достижение Сергею Богачуку покорилось после того, как 17 мая 2025 года он победил американца Майкла Фокса в Коммерсе, Калифорния, информирует 24 Канал со ссылкой на IBF.
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Прогресс Богачука в рейтинге IBF
Это была 26-я победа в 28-ми боях в профессионалах (24 – нокаутом) при 2-х поражениях.
Благодаря этому триумфу Богачук поднялся с восьмой на пятую позицию рейтинга IBF в первом среднем весе. Действующим чемпионом мира в этом дивизионе является Бахрам Муртазалиев, а рейтинг возглавляет Эриксон Лубин.
Второе место в рейтинге вакантно, а вот топ-3 замыкает Джош Келли. Ближе всего к тройке лидеров идет Конор Бенн.
Топ-10 рейтинга IBF (первый средний вес):
1. Эриксон Лубин
2. Вакантное
3. Джош Келли
4. Конор Бенн
5. Сергей Богачук
6. Каллум Уолш
7. Хесус Рамос
8. Кит Турман
9. Уисма Лима
10. Ардриал Холмс-младший
Отметим, что Богачук вроде бы имел шанс подраться с Муртазалиевым за титул IBF. Также была информация, что Вирджил Ортис избежал боя с украинцем.