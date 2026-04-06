Богачук проведет поединок в Zuffa против сына легенды мирового бокса
- Сергей Богачук проведет поединок против Шейна Мозли-младшего 10 мая на вечере бокса от Zuffa Boxing.
- Богачук имеет 27 побед из 30 боев, тогда как Мозли-младший одержал 22 победы из 27 поединков.
Промоушен Zuffa Boxing объявил кард своего шестого вечера бокса, который состоится 10 мая. В главном событии на ринг выйдет украинец Сергей Богачук.
На кону поединка с участием нашего соотечественника не будет стоять чемпионский титул в первом среднем весе. Но интереса добавляет соперник, который является сыном легендарного чемпиона в трех весовых категориях, пишет Zuffa в сети X.
Кто станет соперником Сергея Богачука в следующем бою?
Богачуку будет противостоять Шейн Мозли-младший, который в прошлом своем поединке прервал серию из 5 побед подряд, проиграв в борьбе за титул временного чемпиона WBC Хесусу Рамосу.
Отец Мозли был чемпионом мира в легком, полусреднем и первом среднем весе. Шейн Мозли-старший в целом победил 14 боксеров в титульных поединках, включая две победы над легендарным Оскаром де ла Хойей. Имя американца включено в Зал славы.
Младший Мозли пока далеко не такой успешный, как отец. По данным BoxRec, он провел 27 боев на профи-ринге, одержав 22 победы. Интересно, что, несмотря на 5 поражений, американец ни разу не был нокаутирован.
Какие достижения у Сергея Богачука?
- Украинец провел 30 поединков, в 27 одерживал победу, 24 раза посылал соперника в нокаут.
- В 2024 году Богачук владел "временным" поясом чемпиона мира по версии WBC, но проиграл его Верджилу Ортизу.
- Последний раз Богачук дрался 1 февраля 2026 года против россиянина Раджаба Бутаева, одержал победу раздельным решением судей.