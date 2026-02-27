Он позволяет выступать под российскими флагами, – экстренер сборной Украины по боксу о Бубке
- Бывший тренер Дмитрий Сосновский поддержал призыв лишить Сергея Бубку звания Героя Украины за поддержку выступлений под российскими флагами.
- Сосновский выразил поддержку скелетонисту Владиславу Гераскевичу в конфликте с Бубкой, отметив обязанность украинских представителей защищать спортсменов.
Бывший тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский не остался в стороне дискуссии относительно Сергея Бубки. Специалист поделился мнением о том, нужно ли лишить экс-главу НОК звания Герой Украины.
В комментарии Tribuna Сосновский отреагировал на то, что ряд боксеров поддержали Бубку. Ранее скелетонист Владислав Гераскевич призвал лишить бывшего прыгуна с шестом награды.
Что Сосновский сказал о скандале с Бубкой?
В контексте звания Герой Украины тренер считает нужным разделять спортсменов и военных, которые защищают государство. Кроме того, Сосновский заметил, что Бубка, который является членом МОК, способствует выступать спортсменам под российскими флагами.
В конфликте между Гераскевичем и Бубкой специалист выразил поддержку скелетонисту, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 за "шлем памяти".
Потому что мы, украинцы, сегодня должны погибать за Украину, а другие поддерживают агрессию, поддерживают войну. Если мое личное мнение, на чьей я стороне, то я на стороне Гераскевича однозначно,
– сказал Сосновский.
Тренер также прокомментировал то, что Бубка на посту главы НОК защищал украинских боксеров. Он отметил, что это было в зоне ответственности Бубки как главы НОК и теперь как члена МОК.
"Если была несправедливость по отношению не только к боксерам, но и к любому спортсмену, то он должен был отстаивать позицию спортсмена страны нашей. Это его обязанность, его выбрали люди, чтобы он этим занимался", – сказал Сосновский.
Скандал с Бубкой: что известно?
- Гераскевич 26 февраля выступил в Верховной Раде, где призвал лишить Бубку звания Герой Украины.
- Во-первых, скелетонист обвинил члена МОК в том, что тот способствует возвращению россиян в спорт. Во-вторых, Гераскевич напомнил о расследование журналистов, которые обнаружили бизнес Бубки с оккупантами.
- Кроме того, Бубка выехал из Украины и публично не осудил российскую агрессию. Бывший глава НОК не комментировал обвинения Гераскевича.
- В то же время ряд боксеров, в частности Александр Усик, Василий Ломаченко, Дмитрий Митрофанов, Андрей Котельник и Алина Шатерникова выразили поддержку Бубке.