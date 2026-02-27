Он позволяет выступать под российскими флагами, – экстренер сборной Украины по боксу о Бубке

Бывший тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский не остался в стороне дискуссии относительно Сергея Бубки. Специалист поделился мнением о том, нужно ли лишить экс-главу НОК звания Герой Украины.

В комментарии Tribuna Сосновский отреагировал на то, что ряд боксеров поддержали Бубку. Ранее скелетонист Владислав Гераскевич призвал лишить бывшего прыгуна с шестом награды.

Что Сосновский сказал о скандале с Бубкой?

В контексте звания Герой Украины тренер считает нужным разделять спортсменов и военных, которые защищают государство. Кроме того, Сосновский заметил, что Бубка, который является членом МОК, способствует выступать спортсменам под российскими флагами.

В конфликте между Гераскевичем и Бубкой специалист выразил поддержку скелетонисту, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026 за "шлем памяти".

Потому что мы, украинцы, сегодня должны погибать за Украину, а другие поддерживают агрессию, поддерживают войну. Если мое личное мнение, на чьей я стороне, то я на стороне Гераскевича однозначно,

– сказал Сосновский.

Тренер также прокомментировал то, что Бубка на посту главы НОК защищал украинских боксеров. Он отметил, что это было в зоне ответственности Бубки как главы НОК и теперь как члена МОК.

"Если была несправедливость по отношению не только к боксерам, но и к любому спортсмену, то он должен был отстаивать позицию спортсмена страны нашей. Это его обязанность, его выбрали люди, чтобы он этим занимался", – сказал Сосновский.

Скандал с Бубкой: что известно?