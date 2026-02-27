По мнению британца, после того, как Усик уйдет со стороны, за его чемпионские пояса развернется настоящая борьба. Беллью убежден, что Мозес Итаума объединит титулы как это сделал украинец, сообщает Boxingnewsonline.

Кто будет после Усика?

По словам боксера, 21-летний талант из Британии станет абсолютным чемпионом мира.

Усик просто пойдет в закат солнца и скажет: "С меня достаточно". Когда это произойдет, все бросятся за поясами, появятся новые чемпионы. А потом придет кто-то другой – и это Мозес Итаума. Он снова все зачистит и станет абсолютным чемпионом,

– заявил Беллью.

Обратите внимание. Следующий бой Итаумы должен состояться 28 марта против Джермейна Франклина. Поединок ранее перенесли из-за травмы британца.

Что известно об Итауме?

По данным BoxRec, Итаума начал профессиональную карьеру в 2023 году. За это время он провел 13 боев и во всех одержал, причем 11 поединков завершил досрочно.

Доля побед британца нокаутом составляет 84,6%, что лучше, чем показатель Усика – 62,5%.

В комментарии Sky Sport "Новый Майк Тайсон", как называют бойца, жаловался, что такие боксеры как Усик не хотят драться с ним.

Интересно, что бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор считает, что Итаума может победить украинца, однако ему нужно набраться опыта.

Эксперт по боксу и тренер Дон Чарльз тоже считает, что Мозес может одолеть Усика, если тот не завершит карьеру в течение года.

Может ли Итаума победить Усика? Да. Но не сейчас. Спешить не нужно. Если же Александр не завершит карьеру в течение года, тогда это может произойти,

– сказал тренер.

Однако промоутер Игорь Фаниян сомневается, что Итаума имеет шансы в бою с 39-летним чемпионом мира из Украины.