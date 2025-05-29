Деревянченко хочет драться против бывшего чемпиона мира. Сергей бросил вызов сопернику, с которым однажды уже дрался, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм боксера.

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С кем хочет драться Дервьянченко

Сергей Деревянченко бросил вызов Джермаллу Чарло. Украинский боксер заявил о своем желании в социальных сетях, опубликовав фрагменты из первого боя с экс-чемпионом мира по версии WBC.

Давайте проведем еще один бой. В этом поединке я позволил себя победить, но в следующий раз я буду другим,

– написал боксер.

Первый бой между Сергеем Деревянченко состоялся осенью 2020 года. Тогда украинец уступил американцу единогласным решением судей.

Деревянченко бросил вызов Чарло / Фото из инстаграма боксера

Напомним, что последний раз Сергей Деревянченко дрался летом прошлого года против Кристиана Мбилли. Украинский боксер, несмотря на травму, прошел все раунды, но проиграл единогласным решением судей.