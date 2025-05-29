Дерев'янченко хоче битись проти колишнього чемпіона світу. Сергій кинув виклик супернику, з яким одного разу вже бився, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм боксера.

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З ким хоче битись Дерв'янченко

Сергій Дерев'янченко кинув виклик Джермаллу Чарло. Український боксер заявив про своє бажання у соціальних мережах, опублікувавши фрагменти з першого бою з ексчемпіоном світу за версією WBC.

Проведімо ще один бій. У цьому поєдинку я дозволив себе перемогти, але наступного разу я буду іншим,

– написав боксер.

Перший бій між Сергієм Дерев'янченко відбувся восени 2020 року. Тоді українець поступився американцю одноголосним рішенням суддів.

Дерев'янченко кинув виклик Чарло / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що востаннє Сергій Дерев'янченко бився влітку минулого року проти Крістіана Мбіллі. Український боксер, не дивлячись на травму, пройшов усі раунди, але програв одностайним рішенням суддів.