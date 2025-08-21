Александр Усик отдыхает после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа. Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин высказался о следующем сопернике "абсолюта" в хевивейте.

По словам Сергея Лапина, в команде еще сядут за круглый стол, чтобы обсудить тему обязательного боя против Джозефа Паркера. Директор команды Александра Усика заявил, что согласно плану украинец должен подраться с новозеландским боксером, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

Что сказал Лапин о следующем сопернике Усика?

Лапин предположил, может ли этот поединок Усик – Паркер состояться на территории Саудовской Аравии, и вообще украинец выйдет в ринг против обязательного претендента по линии WBO.

У нас есть пояс WBO – его первый чемпионский титул. Есть правила. Нам нужно обсудить это с командой, согласно плану, следующим соперником является Паркер. Состоится ли этот бой не в Саудовской Аравии? Посмотрим, где мы его организуем, и какой будет следующий шаг,

– сказал Лапин.

К слову, Паркер последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда легко во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе. Боксер из ДР Конго в последний момент заменил в этом противостоянии больного Даниэля Дюбуа.

Что известно о возможном бое Усик – Паркер?