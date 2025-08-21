В команде Усика назвали следующего соперника украинца
- Александру Усику планируют бой против новозеландского боксера Джозефа Паркера, согласно правилам WBO.
- WBO санкционировала бой Усика против Паркера, и командам боксеров дали 30 дней для договоренности о поединке, но Усик попросил отсрочить переговоры из-за травмы спины.
- Существует возможность, что бой Усик – Паркер состоится на территории Саудовской Аравии, но решение еще не принято.
- Паркер последний раз выходил в ринг в феврале 2025 года, когда нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде.
Александр Усик отдыхает после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа. Директор команды украинского чемпиона Сергей Лапин высказался о следующем сопернике "абсолюта" в хевивейте.
По словам Сергея Лапина, в команде еще сядут за круглый стол, чтобы обсудить тему обязательного боя против Джозефа Паркера. Директор команды Александра Усика заявил, что согласно плану украинец должен подраться с новозеландским боксером, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
Что сказал Лапин о следующем сопернике Усика?
Лапин предположил, может ли этот поединок Усик – Паркер состояться на территории Саудовской Аравии, и вообще украинец выйдет в ринг против обязательного претендента по линии WBO.
У нас есть пояс WBO – его первый чемпионский титул. Есть правила. Нам нужно обсудить это с командой, согласно плану, следующим соперником является Паркер. Состоится ли этот бой не в Саудовской Аравии? Посмотрим, где мы его организуем, и какой будет следующий шаг,
– сказал Лапин.
К слову, Паркер последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда легко во втором раунде нокаутировал Мартина Баколе. Боксер из ДР Конго в последний момент заменил в этом противостоянии больного Даниэля Дюбуа.
Что известно о возможном бое Усик – Паркер?
- Еще ранее стало известно, что WBO санкционировала бой Усика против Паркера. Командам боксеров дали 30 дней, чтобы договориться о поединке, иначе будут объявлены промоутерские торги.
- Впоследствии Усик попросил отсрочить переговоры из-за давней травмы спины.
- В СМИ была информация, что WBO пошла на встречу абсолютному чемпиону.
- Однако 20 августа появился комментарий главы WBO, который отрицает отсрочку переговоров, заявив, что просьба Усика до сих пор на рассмотрении.
- Сам Паркер не слишком верит в то, что получит бой против Усика.