У команді Усика назвали наступного суперника українця
- Олександру Усику планують бій проти новозеландського боксера Джозефа Паркера, згідно з правилами WBO.
- WBO санкціонувала бій Усика проти Паркера, і командам боксерів дали 30 днів для домовленості про поєдинок, але Усик попросив відтермінувати перемовини через травму спини.
- Існує можливість, що бій Усик – Паркер відбудеться на території Саудівської Аравії, але рішення ще не прийняте.
- Паркер востаннє виходив у ринг у лютому 2025 року, коли нокаутував Мартіна Баколе у другому раунді.
Олександр Усик відпочиває після перемоги у реванші над Даніелем Дюбуа. Директор команди українського чемпіона Сергій Лапін висловився про наступного суперника "абсолюта" у хевівейті.
За словами Сергія Лапіна, у команді ще сядуть за круглий стіл, аби обговорити тему обов'язкового бою проти Джозефа Паркера. Директор команди Олександра Усика заявив, що згідно з планом українець повинен побитись із новозеландським боксером, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Що сказав Лапін про наступного суперника Усика?
Лапін припустив, чи може цей двобій Усик – Паркер відбутись на території Саудівської Аравії, та чи взагалі українець вийде у ринг проти обов'язкового претендента по лінії WBO.
У нас є пояс WBO – його перший чемпіонський титул. Є правила. Нам потрібно обговорити це з командою, згідно з планом, наступним суперником є Паркер. Чи відбудеться цей бій не в Саудівській Аравії? Подивимось, де ми його організуємо, і який буде наступний крок,
– сказав Лапін.
До слова, Паркер востаннє виходив у ринг у лютому 2025-го, коли легко у другому раунді нокаутував Мартіна Баколе. Боксер із ДР Конго в останній момент замінив у цьому протистоянні хворого Даніеля Дюбуа.
Що відомо про можливий бій Усик – Паркер?
- Ще раніше стало відомо, що WBO санкціонувала бій Усика проти Паркера. Командам боксерів дали 30 днів, аби домовитись про поєдинок, інакше будуть оголошені промоутерські торги.
- Згодом Усик попросив відтермінувати перемовини через давню травму спини.
- У ЗМІ була інформація, що WBO пішла на зустріч абсолютному чемпіону.
- Однак 20 серпня з'явився коментар очільника WBO, який заперечив відтермінування перемовин, заявивши, що прохання Усика досі на розгляді.
- Сам Паркер не надто вірить у те, що отримає бій проти Усика.