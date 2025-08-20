31-річний боксер із Нової Зеландії дав відвертий коментар щодо свого можливого бою проти Олександра Усика. Джозеф Паркер не впевнений, що зможе зійтись у ринзі проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
Оце так Ветеран боксу сенсаційно зазіхнув на чемпіонський пояс, якого може позбутись Усик
Чи вірить Паркер в очний бій проти Усика?
Новозеландець не виключає, що Усик може піти на пенсію або провести бій, на кону якого будуть значно більші суми грошей.
Чесно кажучи, я не думаю, що отримаю бій. Я вважаю, що він і його команда розглядають різні варіанти: можливо, він піде на пенсію, можливо, битиметься з кимось іншим за більші гроші. Відчуття таке, що він залишає варіанти відкритими. Але він людина честі, і я бажаю йому всього найкращого. Він тримає всі карти у руках на цей момент,
– відповів Паркер.
Що відомо про потенційний бій Усик – Паркер?
- WBO відтермінувала перемовини між командами Усика та Паркера, приставши на прохання українця. Стало відомо, що Олександра турбує давня травма спини.
- Промоутер Френк Воррен звинуватив Усика у затягуванні часу, аби виграти його на фінальне прийняття рішення щодо можливого поєдинку із Паркером.
- Дерек Чісора порівняв бій Усика проти Паркера із дівчиною та чоловічим членом.
- Якщо Усик відмовиться від бою проти Паркера, то знову втратить звання "абсолюта" у хевівейті.