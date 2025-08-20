31-річний боксер із Нової Зеландії дав відвертий коментар щодо свого можливого бою проти Олександра Усика. Джозеф Паркер не впевнений, що зможе зійтись у ринзі проти абсолютного чемпіона світу у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Оце так Ветеран боксу сенсаційно зазіхнув на чемпіонський пояс, якого може позбутись Усик

Чи вірить Паркер в очний бій проти Усика?

Новозеландець не виключає, що Усик може піти на пенсію або провести бій, на кону якого будуть значно більші суми грошей.

Чесно кажучи, я не думаю, що отримаю бій. Я вважаю, що він і його команда розглядають різні варіанти: можливо, він піде на пенсію, можливо, битиметься з кимось іншим за більші гроші. Відчуття таке, що він залишає варіанти відкритими. Але він людина честі, і я бажаю йому всього найкращого. Він тримає всі карти у руках на цей момент,

– відповів Паркер.

Що відомо про потенційний бій Усик – Паркер?