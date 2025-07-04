В команде Усика раскрыли более важный бой, чем трилогия с Фьюри

Тайсон Фьюри неожиданно для всех анонсировал трилогию с Александром Усиком. "Цыганский король" на пенсии даже назвал точную дату и место проведения третьего боя.

Бывший британский боксер заявил, что третий поединок с Александром Усиком запланирован на 18 апреля 2026 года. В команде украинского чемпиона уже отреагировали на подобное заявление Тайсона Фьюри, информирует 24 Канал со ссылкой на RTFight Com.

Вот это да Российский промоутер пожелал Усику провального поражения нокаутом в реванше против Дюбуа

Реакция команды Усика на слова о трилогии от Фьюри

Директор команды украинца Сергей Лапин назвал самый важный бой Усика по состоянию на сейчас.

Трехкратное абсолютное чемпионство – сейчас это главная цель Когда она будет достигнута и все утихнет, мы будем готовы к следующему вызову,

– ответил Лапин.

Отметим, что Тайсон даже назвал место проведения третьего боя. Речь идет о лондонском стадионе "Уэмбли", где 19 июля текущего года Усик проведет свой реванш против Даниэля Дюбуа.

Напомним, что Усик и Фьюри провели два поединка в 2024-м году. Первый бой состоялся 18 мая прошлого года, когда Александр одержал победу по раздельному решению судей: 114-113, 113-114 и 115-112. Эта победа позволила украинцу стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Реванш состоялся 21 декабря. Здесь преимущество Усика уже было ощутимым – триумф украинца по единогласному решению судей (116-112 трижды). Оба поединка состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. После этих побед украинский чемпион мира довел свою беспроигрышную серию уже до 23-х боев подряд (14 – нокаутом).