Директор команды Усика назвал боксеров, которые должны подраться за титул украинца

Александр Усик еще не определился со следующим соперником. Кроме того, украинский боксер отказался от титула чемпиона мира по версии WBO.

Сергей Лапин поделился мыслями относительно ситуации с чемпионским титулом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Кто должен драться за титул WBO?

Фабио Уордли стал новым чемпионом мира по версии WBO после того, как Усик решил оставить титул. Теперь британский боксер должен защищать титул.

Директор команды Усика назвал боксера, который должен претендовать на чемпионский пояс. Лапин хочет увидеть бой между Уордли и Мозесом Итаумой.

Считаю, что бой за этот пояс между Уордли и Мозесом Итаумой – отличный вариант для обоих. Было бы интересно увидеть, кто из них выйдет на вершину,

– сказал Лапин.

Перед этим Лапин в интервью Pro Boxing Fans рассказал, почему Усик отказался от титула. Директор команды украинца заявил, что он решил дать шанс молодым боксерам.

Ранее Итаума в комментарии iFL TV высказался относительно Усика. Британский боксер заявил, что украинец не хотел бы драться с ним, ведь потерпит сокрушительное поражение.

Что с другими титулами Усика?