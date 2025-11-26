Директор команди Усика назвав боксерів, які мають побитися за титул українця

Олександр Усик ще не визначився з наступним суперником. Окрім того, український боксер відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO.

Сергій Лапін поділився думками щодо ситуації з чемпіонським титулом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Хто має битися за титул WBO?

Фабіо Вордлі став новим чемпіоном світу за версією WBO після того, як Усик вирішив залишити титул. Тепер британський боксер повинен захищати титул.

Директор команди Усика назвав боксера, який має претендувати на чемпіонський пояс. Лапін хоче побачити бій між Вордлі та Мозесом Ітаумою.

Вважаю, що бій за цей пояс між Вордлі та Мозесом Ітаумою – чудовий варіант для обох. Було б цікаво побачити, хто з них вийде на вершину,

– сказав Лапін.

Перед цим Лапін в інтерв'ю Pro Boxing Fans розповів, чому Усик відмовився від титулу. Директор команди українця заявив, що він вирішив дати шанс молодим боксерам.

Раніше Ітаума у коментарі iFL TV висловився щодо Усика. Британський боксер заявив, що українець не хотів би битися з ним, адже зазнає нищівної поразки.

Що з іншими титулами Усика?