Зовсім скоро Джаред Андерсон зможе побитися з Френком Санчесом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.

Чи битиметься Андерсон з Санчесом?

Найближчим часом Андерсон отримає пропозицію щодо поєдинку з Санчесом. Бій має стати фінальним елімінатором за право стати обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Усик.

У Top Rank підтвердили, що американський боксер готовий побитися з кубинцем. У разі перемоги його наступний бій може відбутися проти Усика, якщо українець захоче зберегти титул і не відмовиться від поєдинку.

Раніше Даніель Дюбуа минулого тижня відмовився від бою з Санчесом. 20 листопада мали відбутися промоутерські торги щодо бою.

Нагадаємо, що до цього Усик відмовився від поєдинку з Фабіо Вордлі та втратив титул WBO. Сергій Лапін, директор команди українця, у коментарі Pro Boxing Fans розповів, чому його підопічний ухвалив це рішення.

"Олександр вирішив відмовитися від пояса WBO, щоб дати шанс молодшим боксерам поборотися за чемпіонський титул. Подивимось, як ситуація розвиватиметься далі", – сказав Лапін.

Як титул IBF опинився в Усика?