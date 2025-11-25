Зовсім скоро Джаред Андерсон зможе побитися з Френком Санчесом. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на SkySports.
Читайте також Джошуа розкрив реакцію свого тренера на його доєднання до табору Усика
Чи битиметься Андерсон з Санчесом?
Найближчим часом Андерсон отримає пропозицію щодо поєдинку з Санчесом. Бій має стати фінальним елімінатором за право стати обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє Усик.
У Top Rank підтвердили, що американський боксер готовий побитися з кубинцем. У разі перемоги його наступний бій може відбутися проти Усика, якщо українець захоче зберегти титул і не відмовиться від поєдинку.
Раніше Даніель Дюбуа минулого тижня відмовився від бою з Санчесом. 20 листопада мали відбутися промоутерські торги щодо бою.
Нагадаємо, що до цього Усик відмовився від поєдинку з Фабіо Вордлі та втратив титул WBO. Сергій Лапін, директор команди українця, у коментарі Pro Boxing Fans розповів, чому його підопічний ухвалив це рішення.
"Олександр вирішив відмовитися від пояса WBO, щоб дати шанс молодшим боксерам поборотися за чемпіонський титул. Подивимось, як ситуація розвиватиметься далі", – сказав Лапін.
Як титул IBF опинився в Усика?
Український боксер вперше переміг Тайсона Ф'юрі у травні 2024 року, завоювавши чемпіонський пояс IBF. Проте згодом добровільно відмовився від титулу на користю бою Дюбуа – Джошуа.
У вересні минулого року Дюбуа нокаутував Джошуа в очному протистоянні. Британський боксер заволодів вакантним титулом, який потім захищав у бою з Усиком у липні 2025 року.
У тому бою українець нокаутував британця у п'ятому раунді. У підсумку титул IBF повернувся до Усика.