В команде Усика объяснили, почему не будут спекулировать на теме окончания карьеры украинца
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли" и готовится к своему прощальному бою.
- Команда Усика, в частности Сергей Лапин, отметила, что не будет спекулировать на теме завершения карьеры, пока Усик сам не решит, когда уйти из спорта.
- WBO санкционировала бой Усика против обязательного претендента Джозефа Паркера, но если Усик откажется, он потеряет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
- Существуют предположения, что последним боем Усика может стать трилогия с Тайсоном Фьюри.
Александр Усик 19 июля победил Даниэля Дюбуа в реванше на "Уэмбли". Этот поединок стал предпоследним в карьере украинского чемпиона.
Впереди у Александра Усика прощальный бой. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин высказался о предстоящем завершении карьеры абсолютного чемпиона, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.
Что сказал Лапин о завершении карьеры Усика?
Сергей Лапин рассказал об отличной физической форме украинца. Представитель Усика заверил, что никто в их команде не собирается спекулировать на этой теме окончания карьеры Александра.
Физически и психологически Усик все еще в отличной форме. Мы не хотим спекулировать на теме, сколько боев ему еще осталось. Когда он почувствует, что пришло время уйти, команда полностью поддержит любое его решение,
– заявил Лапин.
Отметим, что победа в реванше над Дюбуа стала для Усика 24-й на профи-ринге (победил во всех боях, 15 нокаутов).
После победы, которую оформил Усик 19 июля, Александр сохранил лидерство в боксерских рейтингах. Пока неизвестно, кто точно станет соперником украинца в его последнем поединке. WBO уже санкционировала его бой против обязательного претендента по линии Джозефа Паркера. Если стороны не договорятся в течение 30 дней, отсчет которых уже начался, то будут объявлены промоутерские торги. Если Усик откажется от этой встречи с новозеландцем, то снова потеряет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В СМИ фигурирует немало информации, что последним боем Усика может стать трилогия с Тайсоном Фьюри.