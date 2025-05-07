Бывший чемпион мира и легенда бокса вернется на ринг в 53 года

Легенда бокса Шейн Мосли в ближайшее время вернется на ринг. Бывший чемпион мира в трех весовых категория снова будет драться в возрасте 53 лет после долгого перерыва.

Американский боксер проведет выставочный бой в рамках вечера бокса в Великобритании. Событие состоится в рамках спортивного шоу "Hall of Fame", сообщает 24 канал со ссылкой на IFL TV.

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Когда будет драться Мосли

Легендарный Шейн Мосли сразится против актера и ютубера Дэвида Куржала. Противостояние состоится в Лондоне на арене "Indigo at The O2".

Запланированная дата поединка между Мосли и Куржалом – 25 июля 2025 года.

Анонс боя Мосли – Куржал / Фото IFL TV

Напомним, что в последнем поединке Шейн Мосли дрался за временный титул WBA в полусреднем весе, где единогласным решением судей уступил Давиду Аванесяну. В 2016 году американец завершил карьеру.

За свою карьеру Мосли провел 61 поединок, одержав 49 побед, потерпев 10 поражений и однажды была зафиксирована ничья. Легенда бокса был чемпионом мира в легком, полусреднем и первом среднем весе.