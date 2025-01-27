"Али – просто мусор": бывший чемпион мира назвал лучшего боксера всех времен
Джеймс Тони поделился мыслями относительно знаменитых боксеров за всю историю спорта. Бывший чемпион мира поставил под сомнение легендарного Мухаммеда Али.
Мнение американца разнится с другими, ведь многие, кто считает Али эпохальным боксером. По его мнению, был спортсмен, который лучше его соотечественника, сообщает 24 канал со ссылкой на WiseNuts.
Читайте также "Заберем все лавры": тренер Паркера оценил Дюбуа
Кто лучше Али
Джеймс Тони назвал лучшего боксера в истории. Бывший чемпион мира отметил, что этот спортсмен был кумиром легендарного Мухаммеда Али.
Американец объяснил, почему не считает Али величайшим в истории бокса. В частности, он дерзко высказался относительно абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Али не лучший боец всех времен, когда он называл себя Кассиусом Клеем, то он был замечательным, а вот Мухаммед Али – просто мусор. Самый выдающийся боец всех времен – это Шугар Рэй Робинсон, этот парень был прекрасным, он прекрасно дрался. Али хотел быть им, это был кумир Али, Али пытался драться, как он, но ему это не удавалось,
– сказал Тони.
Для сравнения Шугар Рэй Робинсон за свою карьеру провел 86 поединков и не потерпел ни одного поражения. Тогда как Мухаммед Али в 61 поединке одержал 56 побед и 5 раз проиграл.