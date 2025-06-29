Талантливый боксер жестко нокаутировал бывшего чемпиона мира: брутальное видео
- Флойд Скофилд нокаутировал Трэвиона Фармера в первом раунде за 79 секунд на вечере бокса в Калифорнии.
- Скофилд завоевал вакантный континентальный титул WBA после победы над бывшим чемпионом мира Фармером.
В ночь на 29 июня в городе Ангайм, штат Калифорния, на арене "Honda Center" состоялся грандиозный вечер бокса. В одном из боев перспективный Флойд Скофилд дрался против ветерана Трэвиона Фармера.
Зрители не смогли вдоволь насладиться поединком между Скофилдом и Фармером. Причина в том, что проспект Флойд быстро одолел опытного соперника, сообщает 24 канал.
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Как завершился бой Скофилд – Фармер
Флойд Скофилд начал без разведки, завершив бой против Трэвиона Фармера в первом раунде. Проспект нокаутировал ветерана бокса, проведя в ринге всего 79 секунд.
Сначала Фармера оказался в нокдауне на 35-й секунде поединка. Скофилд воспользовался тем, что Тревион не успел восстановиться и нанес второй удар, окончательно добив соперника.
Скофилд нокаутировал Фармера: смотрите видео
Напомним, что в свое время Трэвион Фармер был чемпионом мира в полулегком весе. Американский боксер владел титулом IBF.
На кону этого поединка был вакантный континентальный титул WBA. Теперь Флойд Скофилд владеет чемпионским поясом.