План Тайсона может провалиться: промоутер Джошуа выдвинул ультиматум перед Фьюри

В начале нового 225-го года Тайсон Фьюри внезапно решил закончить с боксом. "Цыганский король" закончил карьеру после двух поражений от Александра Усика и не стал ждать поединка с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри решил посвятить время семье и заняться изучением психологии. Однако британец еще не закрыл долг перед Энтони Джошуа на ринге.

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Промоутер

Многие люди видят в таком окончании карьеры "Цыганского короля" хитрости. По их мнению, Тайсон просто набивает себе цену на бой против Энтони Джошуа.

На фоне этих всех разговоров с ультиматумом выступил Эдди Хирн. Промоутер Эй Джея дал четкий срок перед Фьюри, чтобы объявить о возобновлении карьеры. Авторитетный промоутер не будет долго ждать решения "Цыганского короля" и назвал дедлайн боя – лето 2025-го, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Если же Тайсон не уложится в указанный срок, то Джошуа просто будут искать другого соперника.

Если он не вернется и не восстановит карьеру в течение ближайших четырех недель, то о поединке британских боксеров придется забыть совсем. Бой такого масштаба потом организовать почти невозможно. У Фьюри есть три-четыре недели, больше его ждать никто не будет. У нас есть много вариантов для Джошуа, сейчас мы ведем переговоры и рассматриваем всех потенциальных кандидатов,

– заявил Хирн.

Ранее бывший чемпион мира Билли Джо Сондерс заявил, что Фьюри вернется в ринг только в том случае, если получит космический гонорар в размере 500 миллионов. Правда, Турки Аль аш-Шейх уже опроверг данные цифры и заверил, что никто такие большие деньги за возвращение "Цыганского короля" платить не будет.