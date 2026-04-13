Об Усике напрочь забыли: для Фьюри выбрали следующего соперника

Тайсон Фьюри вернулся в бокс после 16 месяцев перерыва и 11 апреля уверенно побил россиянина Арсланбека Махмудова. После этого поединка эксперты по боксу спрашивают себя, кто станет следующим соперником "Цыганского короля".

Журналист издания Boxing Scene составил список из пяти потенциальных соперников Фьюри, в который неожиданно не попал Александр Усик. Зато журналист прогнозирует, что скорее всего в следующем бою Тайсон подерется с Энтони Джошуа.

Смотрите также Тайсона Фьюри отстранили от бокса после поединка с россиянином

Кто следующий соперник Фьюри?

Эксперт Лукас Кетелле дает 75%, что поединок между двумя британцами состоится. По его мнению, это самый зрелищный бой для Тайсона среди других.

Супербой, которого ждут уже с прошлого десятилетия, в котором сойдутся два самых известных боксера и бывшие чемпионы. Для Фьюри, который возвращается на ринг, это важнейший поединок, а для Джошуа – еще одна громкая победа, которую можно добавить в свой послужной список,

– говорится в сообщении.

Впрочем, автор статьи задает вопрос, смогут ли команды спортсменов наконец договориться о бое.

Обратите внимание. Фьюри после победы над Махмудовым, находясь на ринге, бросил вызов Джошуа. Однако его потенциальный соперник отказался делать заявления о вероятном бое.

В списке потенциальных соперников Фьюри журналист Boxing Scene называет еще несколько имен, в частности Агит Кабаел, победитель боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума и Баходир Джалолов. Однако, по мнению автора, никто из этих боксеров не имеет высоких шансов на встречу с Тайсоном.

Этот тезис уже сам подтвердил 37-летний Фьюри, сообщает Boxing News. Он отметил, что его интересует только Джошуа или 39-летний Усик.

Мне не интересен Даниэль Дюбуа, мне не интересен Мозес. Мне не интересны все эти ребята. Они все замечательные боксеры, и я желаю им всем удачи, но я хочу драться с Энтони Джошуа, вот и все. Или, если "Эй-Джей" не хочет, то давайте устроим трилогию с Усиком,

– заявил "Цыганский король".

Джошуа – Фьюри: что известно о бое?

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, в феврале 2026 года впервые раскрыл детали относительно организации поединка с Фьюри. По его словам, противостояние должно было состояться летом, однако все изменила смертельная авария, в которую Энтони попал в декабре 2025 года.

Напомним, что боксер из Британии приехал на свою малую родину в Нигерию, где в ДТП потерял двух друзей. В СМИ были слухи, что из-за трагедии Джошуа принял решение уйти из бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис в комментарии BBC сказал, что "Эй-Джей" еще не готов принимать решение относительно своего будущего после трагедии.

Я считаю, что для Энтони Джошуа сейчас слишком рано. Он только что пережил травматическое событие, поэтому он и не хочет принимать никаких решений. Я думаю, что они заставляют его принять решение, когда он еще не готов к этому,

– заявил он.

Добавим, что ранее аналитик Гарет Дэвис сообщил, что Фьюри подписал контракт на бой с Джошуа, однако Хирн опроверг слухи. Он сказал, что Энтони нужно разрешение врачей, чтобы вернуться к боксу.

По предварительной информации от Гирна, стороны ведут переговоры о поединке. Хотя бой еще не утвержден, однако он уверен, что противостояние состоится.