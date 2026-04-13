Журналист издания Boxing Scene составил список из пяти потенциальных соперников Фьюри, в который неожиданно не попал Александр Усик. Зато журналист прогнозирует, что скорее всего в следующем бою Тайсон подерется с Энтони Джошуа.

Кто следующий соперник Фьюри?

Эксперт Лукас Кетелле дает 75%, что поединок между двумя британцами состоится. По его мнению, это самый зрелищный бой для Тайсона среди других.

Супербой, которого ждут уже с прошлого десятилетия, в котором сойдутся два самых известных боксера и бывшие чемпионы. Для Фьюри, который возвращается на ринг, это важнейший поединок, а для Джошуа – еще одна громкая победа, которую можно добавить в свой послужной список,

– говорится в сообщении.

Впрочем, автор статьи задает вопрос, смогут ли команды спортсменов наконец договориться о бое.

Обратите внимание. Фьюри после победы над Махмудовым, находясь на ринге, бросил вызов Джошуа. Однако его потенциальный соперник отказался делать заявления о вероятном бое.

В списке потенциальных соперников Фьюри журналист Boxing Scene называет еще несколько имен, в частности Агит Кабаел, победитель боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, Мозес Итаума и Баходир Джалолов. Однако, по мнению автора, никто из этих боксеров не имеет высоких шансов на встречу с Тайсоном.

Этот тезис уже сам подтвердил 37-летний Фьюри, сообщает Boxing News. Он отметил, что его интересует только Джошуа или 39-летний Усик.

Мне не интересен Даниэль Дюбуа, мне не интересен Мозес. Мне не интересны все эти ребята. Они все замечательные боксеры, и я желаю им всем удачи, но я хочу драться с Энтони Джошуа, вот и все. Или, если "Эй-Джей" не хочет, то давайте устроим трилогию с Усиком,

– заявил "Цыганский король".

Джошуа – Фьюри: что известно о бое?

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, в феврале 2026 года впервые раскрыл детали относительно организации поединка с Фьюри. По его словам, противостояние должно было состояться летом, однако все изменила смертельная авария, в которую Энтони попал в декабре 2025 года.

Напомним, что боксер из Британии приехал на свою малую родину в Нигерию, где в ДТП потерял двух друзей. В СМИ были слухи, что из-за трагедии Джошуа принял решение уйти из бокса.

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис в комментарии BBC сказал, что "Эй-Джей" еще не готов принимать решение относительно своего будущего после трагедии.

Я считаю, что для Энтони Джошуа сейчас слишком рано. Он только что пережил травматическое событие, поэтому он и не хочет принимать никаких решений. Я думаю, что они заставляют его принять решение, когда он еще не готов к этому,

– заявил он.

Добавим, что ранее аналитик Гарет Дэвис сообщил, что Фьюри подписал контракт на бой с Джошуа, однако Хирн опроверг слухи. Он сказал, что Энтони нужно разрешение врачей, чтобы вернуться к боксу.

По предварительной информации от Гирна, стороны ведут переговоры о поединке. Хотя бой еще не утвержден, однако он уверен, что противостояние состоится.