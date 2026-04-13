Журналіст видання Boxing Scene склав список з п'яти потенційних суперників Ф'юрі, в який несподівано не потрапив Олександр Усик. Натомість журналіст прогнозує, що найімовірніше у наступному бою Тайсон поб'ється з Ентоні Джошуа.

Хто наступний суперник Ф'юрі?

Експерт Лукас Кетелле дає 75%, що поєдинок між двома британцями відбудеться. На його думку, це найбільш видовищний бій для Тайсона з-поміж інших.

Супербій, якого чекають вже з минулого десятиліття, у якому зійдуться два найвідоміші боксери та колишні чемпіони. Для Ф'юрі, який повертається на ринг, це найважливіший поєдинок, а для Джошуа – ще одна гучна перемога, яку можна додати до свого послужного списку,

– йдеться у повідомленні.

Утім, автор статті ставить питання, чи зможуть команди спортсменів нарешті домовитися про бій.

Зверніть увагу. Ф'юрі після перемоги над Махмудовим, перебуваючи на рингу, кинув виклик Джошуа. Однак його потенційний суперник відмовився робити заяви про ймовірний бій.

У списку потенційних суперників Ф'юрі журналіст Boxing Scene називає ще кілька імен, зокрема Агіт Кабаєл, переможець бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, Мозес Ітаума та Баходір Джалолов. Однак, на думку автора, ніхто з цих боксерів не має високих шансів на зустріч з Тайсоном.

Цю тезу вже сам підтвердив 37-річний Ф'юрі, повідомляє Boxing News. Він наголосив, що його цікавить тільки Джошуа або ж 39-річний Усик.

Мені не цікавий Даніель Дюбуа, мені не цікавий Мозес. Мені не цікаві всі ці хлопці. Вони всі чудові боксери, і я бажаю їм усім удачі, але я хочу битися з Ентоні Джошуа, ось і все. Або, якщо "Ей-Джей" не хоче, то давайте влаштуємо трилогію з Усиком,

– заявив "Циганський король".

Джошуа – Ф'юрі: що відомо про бій?

Едді Гірн, промоутер Джошуа, у лютому 2026 року вперше розкрив деталі щодо організації поєдинку з Ф'юрі. За його словами, протистояння мало відбутися улітку, однак все змінила смертельна аварія, в яку Ентоні потрапив у грудні 2025 року.

Нагадаємо, що боксер з Британії приїхав на свою малу батьківщину в Нігерію, де у ДТП втратив двох друзів. У ЗМІ були чутки, що через трагедію Джошуа ухвалив рішення піти з боксу.

Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс у коментарі BBC сказав, що "Ей-Джей" ще не готовий ухвалювати рішення щодо свого майбутнього після трагедії.

Я вважаю, що для Ентоні Джошуа зараз занадто рано. Він щойно пережив травматичну подію, тому він і не хоче приймати жодних рішень. Я думаю, що вони змушують його прийняти рішення, коли він ще не готовий до цього,

– заявив він.

Додамо, що раніше аналітик Гарет Девіс повідомив, що Ф'юрі підписав контракт на бій з Джошуа, проте Гірн заперечив чутки. Він сказав, що Ентоні потрібен дозвіл лікарів, щоб повернутися до боксу.

За попередньою інформацією від Гірна, сторони ведуть переговори про поєдинок. Хоча бій ще не затверджений, однак він впевнений, що протистояння відбудеться.