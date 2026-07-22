Не Уайлдер: в Великобритании выбрали соперника Усику для прощального боя

Александр Усик ищет соперника для следующего боя, который может стать последним в карьере экс-чемпиона мира. В списке претендентов чаще всего фигурирует имя американца Деонтея Уайлдера.

Однако британский боксер Фрейзер Кларк в интервью talkSPORT Boxing заявил, что нет причин для боя Усик – Уайлдер.

Кто должен стать соперником Усика

Кларк отметил, что раньше этот поединок был бы действительно интересен, однако сейчас уровень Усика выше, чем у Уайлдера.

"Я даже не знаю, какие амбиции у Деонтея Уайлдера в этом спорте. И захотел бы он сейчас сразиться с Александром Усиком в прощальном бою, когда он отдал все титулы?", – сказал Кларк.

При этом боец убежден, что 39-летний украинец может провести третий бой против Тайсона Фьюри или с суперзвездой UFC Джоном Джонсом.

"Если это не Тайсон Фьюри или другой боксер такого уровня, я думаю, стоит рассмотреть американских звезд, кого-то вроде Джона Джонса из UFC. Я думаю, что он очень популярен в Америке. Я не думаю, что мы говорим только о боксе. Эти кроссоверные бои, нравится вам это или нет, никуда не денутся. И когда речь заходит о бое Усика на стадионе в Америке, то это имя первым приходит на ум", – резюмировал британец.

Кто, скорее всего, станет соперником Усика

Накануне Усик посетил Нью-Йорк, где побывал на финале чемпионата мира по футболу. Украинец пообщался с местными журналистами и заявил, что стремится провести бой против Фьюри или Уайлдера.

Британский боксер неоднократно подтверждал желание встретиться с Александром после того, как дважды проиграл ему в 2024 году. Уже 24 июля Тайсон сразится с польским ветераном Мариушем Вахом, после чего должен встретиться с Энтони Джошуа. Поэтому неизвестно, есть ли шансы на организацию поединка Фьюри с Усиком в ближайшее время.

Что касается Уайлдера, то команда украинца вела переговоры с представителями американца ранее в этом году, однако они не увенчались успехом. В результате Усик выбрал бой против Рико Верховена. Теперь же менеджер Деонтея Шелли Финкель заявил, что его клиент открыт для нового предложения.

В то же время Джон Джонс исключил возможность встречи с Александром по правилам бокса.