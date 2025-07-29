Александр Усик во второй раз одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский боксер таким образом вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Однако на титулы украинского чемпиона остались другие претенденты. Александр Усик может получать неожиданного соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

Читайте также Известный промоутер объяснил, почему ему было неприятно смотреть реванш Усик – Дюбуа

С кем может подраться Усик?

В ближайшее время IBF планирует определить следующего соперника для Александра Усика. Организация намерена выставить на торги бой между Эфе Аджагбой и Фрэнком Санчесом, ведь раньше они не могли договориться о поединке.

Аукцион по бою Аджагба – Санчес запланирован на август 2025 года. Промоутер, который сделает наибольшую ставку, получит право на проведение поединка между нигерийцем и кубинцем.

Победитель боя получит возможность сразиться с Александром Усиком за титул. Если украинский боксер завершит карьеру, тогда триумфатор поединка сразится против Дерека Чисоры.

К слову. Эфе Аджагба и Фрэнк Санчес встречались между собой четыре года назад. Тогда нигерийский боксер уступил представителю Кубы решением судей.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде поединка и отобрал чемпионский пояс IBF.

Ранее сообщалось о том, что Джордж Гроувз назвал боксера, с которым не надо драться Александру Усику в будущем.