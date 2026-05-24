Появилась дата и место следующего боя Усика – кто соперник
Александр Усик 24 мая провел изнурительный бой против Рико Верховена, который сумел завершить победой техническим нокаутом в 11 раунде. После победы 39-летний украинец узнал ориентировочную дату и место следующего поединка.
Соперником Усика должен стать непобедимый боец из Германии Агит Кабаел. Спенсер Браун, менеджер спортсмена, раскрыл детали предстоящего поединка, сообщает BBC.
Что известно о следующем бое Усика?
Браун объяснил, почему следующим соперником Усика, несмотря на невероятное выступление Верховена, должен стать не Рико, а именно Кабаел. В частности, он напомнил, что Агит – первый в очереди на бой с украинцем, ведь является обязательным претендентом на титул WBC.
У меня просто нет слов относительно Рико. Это было невероятное выступление, но теперь появился новый претендент (Кабаел – 24 Канал), в очереди именно он, поэтому здесь может быть только один бой,
– сказал менеджер.
Браун сообщил, что обе стороны уже согласились провести встречу и остались организационные вопросы. По его словам, поединок Усик – Кабаел может состояться в сентябре или октябре на территории Германии.
Противостояние двух боксеров уже подтвердил глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, который организовал встречу Усик – Верховен. Он сказал, что Рико заслужил на реванш с Александром, однако второй бой спортсменов состоится после того, как украинец и немец определят обладателя пояса WBC.
Следует отметить, что Турки ранее анонсировал, что следующий поединок Усика может состояться в Стамбуле (Турция) возле Софиевского собора.
Что известно о победе Усика
- Украинский боксер 24 мая одержал победу в сложном бою против кикбоксера Верховена. До 10-го раунда на записках двух судей была ничья, тогда как еще один отдавал победу нидерландцу.
- Все изменилось в 11 раунде, когда Александр отправил Верховена в нокдаун, а затем зажал у угла ринга. Голландец пропустил серию ударов, после чего рефери остановил бой почти одновременно с гонгом.
- Благодаря этой победе Усик сохранил титул чемпиона мира по версии WBC, а также пояса WBA и IBF.