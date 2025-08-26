Даниил Лозан высказался относительно будущего Александра Усика. Украинский боксер поделился мыслями, что надо делать "Королю хевивейта" после победы над Дюбуа, сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт 24".

Что надо делать Усику?

Даниил Лозан считает, что Александр Усик должен прислушиваться к себе. "Король хевивейта" единственный, кто на самом деле знает, что ему нужно делать и может принять правильное решение.

Лозан также высказался относительно следующего соперника Александра Усика. Украинский боксер считает, что Агит Кабаел будет интереснее для абсолютного чемпиона мира, чем Джозеф Паркер, а бой с Джейком Полом – шанс заработать денег.

Если хочет скосить бабла, то пусть дерется с Джейком Полом и уходит на пенсию. Если хочет еще раз доказать свое превосходство, то пусть бьет Паркера, Итауму, Кабаэла. Насколько у него хватит запаса прочности. Паркер не потянет его по скорости, по выносливости. Сразу минус,

– сказал Лозан.

Также Лозан подчеркнул, что бой с Мозесом Итаумой выгоден только финансово, ведь этот бой хочет организовать сам Турки Аль аш-Шейх. Даниил не знает, чем молодой британец может удивить украинского чемпиона.

Даниил Лозан не забыл и о Тайсоне Фьюри, которого уже дважды бил Александр Усик. Украинский боксер отметил, что "Цыганский король" даже без подготовки будет тяжелым соперником.

Ранее сообщалось о том, когда WBO примет решение по запросу Александра Усика относительно боя с Джозефом Паркером. В ближайшее время станет известна дальнейшая судьба титула организации.