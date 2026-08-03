Усику выбрали сенсационного соперника для следующего боя

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко поделился своим мнением о том, кто должен стать следующим соперником Александра Усика, прежде чем тот завершит карьеру. Украинец назвал самого интересного соперника.

В интервью Sport-express.ua Сенченко сказал, что ему было бы интересно увидеть бой Усика против Энди Руиса-младшего.

Верховен и Руис в списке претендентов на бой с Усиком

"Сейчас трудно сказать, с кем бы я хотел увидеть Усика в следующем поединке, ведь такого явного и конкурентоспособного соперника я не вижу. Возможно, это будет Деонтей Уайлдер, однако мне было бы интересно также увидеть бой с Энди Руисом", – сказал он.

Украинец отметил, что для него не будет интересен реванш Усика с Верховеном. Однако он соглашается, что это противостояние может заинтересовать зрителей, ведь Александр одержал спорную победу в первом поединке.

"Честно говоря, мне этот реванш не очень интересен. Возможно, зрителям было бы интересно его увидеть. А состоится ли он – сказать трудно. Думаю, что, скорее всего, бой будет, ведь первый поединок получился неоднозначным. Несмотря на то, что победа была досрочной, у многих критиков остались вопросы к Усику. Поэтому этот бой будет легче раскрутить в медийном плане и заработать на нем деньги", – пояснил Сенченко.

Что известно о следующем бою Усика

Напомним, Усик в июне отказался от чемпионских титулов по версиям WBC, WBA и IBF. 39-летний спортсмен сообщил, что проведет один бой перед завершением карьеры.

Скорее всего, соперником Александра станет экс-чемпион WBC Уайлдер. В частности, советник украинца Сергей Лапин подтвердил, что Уайлдер на данный момент является самым реальным претендентом на встречу с Усиком.

Поединок может состояться под эгидой промоутерской компании Zuffa Boxing, а на кону встречи будет стоять первый в истории компании чемпионский пояс в супертяжелом весе. Однако пока стороны не достигли соглашения.