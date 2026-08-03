В інтерв'ю Sport-express.ua Сенченко сказав, що йому було б цікаво побачити бій Усика проти Енді Руїса-молодшого.

Верховен і Руїс у списку претендентів на бій з Усиком

"Зараз важко сказати, з ким би я хотів побачити Усика в наступному поєдинку, адже такого явного й конкурентного суперника я не бачу. Можливо, це буде Деонтей Вайлдер, однак мені було б цікаво також побачити бій з Енді Руїсом", – сказав він.

Українець зазначив, що для нього не буде цікавий реванш Усика з Верховеном. Проте він погоджується, що це протистояння може зацікавити глядачів, адже Олександр здобув суперечливу перемогу в першому поєдинку.

"Чесно кажучи, мені цей реванш не дуже цікавий. Можливо, глядачам було б цікаво його побачити. А чи відбудеться він – сказати важко. Думаю, що, скоріш за все, бій буде, адже перший поєдинок вийшов неоднозначним. Незважаючи на те, що перемога була достроковою, у багатьох критиків залишилися питання до Усика. Тому цей бій буде легше розкрутити у медійному плані та заробити на ньому гроші", – пояснив Сенченко.

Що відомо про наступний бій Усика

Нагадаємо, Усик у червні відмовився від чемпіонських титулів за версіями WBC, WBA та IBF. 39-річний спортсмен повідомив, що проведе один бій перед завершенням кар'єри.

Швидше за все, суперником Олександра стане ексчемпіон WBC Вайлдер. Зокрема, радник українця Сергій Лапін підтвердив, що Вайлдера наразі найреалістичніший претендент на зустріч з Усиком.

Поєдинок може відбутися під егідою промоутерської компанії Zuffa Boxing, а на кону зустрічі буде перший в історії компанії чемпіонський пояс у надважкій вазі. Однак наразі сторони не досягли угоди.