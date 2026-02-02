"Раунд бокса, раунд кикбоксинга": саудиты назвали, с кем хотели бы увидеть бой Усика
- Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх предложил Александру Усику бой против кикбоксера Рико Верховена.
- Рико Верховен, который имеет только один боксерский поединок в карьере, выразил заинтересованность в таком поединке, предложив формат с раундами бокса и кикбоксинга.
Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх назвал, с кем хотел бы увидеть поединок Александра Усика. Выбор саудовского чиновника удивляет.
Турки Аль аш-Шейх выбрал для украинца необычного соперника. Видео с этим бойцом представитель саудовских властей разместил на своей странице в соцсети Х.
Кого хотят видеть соперником Усика?
Глава генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх разместил в соцсети Х видео с нидерландским бойцом Рико Верховеном. Самое интересное то, что этот спортсмен представляет совсем другой вид спорта – кикбоксинг.
Хочу увидеть его против Александра Усика,
– такой подписью сопроводил видео Турки.
Очевидно он намекает еще и на то, что такой бой, если бы и имел место, должен был бы обязательно состояться в Саудовской Аравии. Там, например, Усик получил звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, победив в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри.
Как отреагировал Верховен?
На это сообщение Турки отреагировал и сам Верховен. Спортсмен отметил, что это именно тот вызов, которого он так долго ждал. Интересно, что в биографии нидерландца есть один боксерский поединок. В 2014 году он победил малоизвестного боксера Яноша Финферу.
"Непобедимый против непобедимого. Один раунд бокса, один – кикбоксинга. Посмотрим, дойдем ли до 12 раундов", – заметил в комментариях Верховен.
В своей карьере кикбоксера Верховен провел 76 боев, одержал 66 побед, из них 21 нокаутом и потерпел 10 поражений. Непобедимым он является в боксе и смешанных единоборствах, где также провел один поединок еще в 2015 году.
Кто будет следующим соперником Усика: что известно
- Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз назвал боксера, который может победить Усика. По его словам, это Мозес Итауму.
- Экс-чемпион мира Карл Фроч назвал соперников, с которыми бы хотел увидеть на ринге Усика. По его мнению, бой с украинцем заслуживают Агит Кабаел и Фабио Уордли.
- Усик может провести бой против Деонтея Уайлдера. Бывший чемпион мира Джеймс Тони пророчит украинцу первое поражение в этом поединке.