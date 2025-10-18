"Упал духом": жена Фьюри призналась, как суицид Хаттона повлиял на Тайсона
- Смерть Рикки Хаттона, который покончил с собой, негативно повлияла на Тайсона Фьюри, поскольку они имели личные отношения и совместные тренировки.
- Пэрис Фьюри отметила, что самоубийство Хаттона подчеркнуло важность обсуждения своих проблем и поиска помощи, что повлияло на Тайсона, который ранее переживал тяжелые периоды в жизни.
Прошел месяц с шокирующей смерти легендарного боксера Рикки Хаттона. Жизнь британского бойца оборвалась 14 сентября 2025 года в его собственном доме.
Тело Рикки Хаттона было найдено в его доме. Лишь через месяц после смерти стало известно, что легендарный боксер покончил с собой. Пэрис Фьюри, жена Тайсона, рассказала, как ее муж отреагировал на смерть близкого для него человека, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал This Morning.
Как смерть Хаттона повлияла на Фьюри?
Возлюбленная "Цыганского короля" рассказала, как смерть Хаттона повлияла на Тайсона. Пэрис вспомнила, что в прошлом у ее мужа также были проблемы, он переживал тяжелый период в своей жизни. Поэтому такая ужасная потеря Рикки негативно повлияла на Фьюри.
В то же время это самоубийство Хаттона открыло глаза Фьюри на то, что может произойти с тобой дома, если не говорить о своих проблемах, не ища помощи от людей.
Он услышал об этом и упал духом на 3 – 4 дня. В течение этого периода ему было трудно, но он оправился. Это открыло ему глаза на то, что может произойти дома, и что всегда нужно разговаривать с людьми, знаете, искать помощи, совета. И он говорил мне о своих чувствах, потому что это была большая трагедия. Его любили так много людей. И это повлияло на Тайсона, потому что у него были личные отношения с Рикки, особенно в плане бокса – они тренировались, у них были свои маленькие глупые шутки. Они ладили, они оба из Манчестера,
– откровенно рассказала жена Тайсона.
Напомним, что у Фьюри были проблемы с наркотиками и алкоголем, а также Тайсон находился в глубокой депрессии. Именно из-за этих факторов британец отказался от реванша против Владимира Кличко, которого победил в 2015-м.
Что известно о смерти Рикки Хаттона?
14 сентября стало известно о смерти легендарного британского боксера. Хаттон не дожил до своего 47-летия, которое должно было быть 6 октября 2025 года.
Мертвого Рикки нашел в собственном доме боксера его менеджер и давний друг Пол Спик. Ведь Хаттон не явился на мероприятие, куда его предварительно пригласили.
14 сентября Хаттон должен был лететь в Дубаи на пресс-конференцию, которая должна была быть посвящена его предстоящему бою. Однако боксер не открыл дверь, поэтому менеджер самостоятельно пробрался в дом, где увидел тело Рикки.
Только 10 октября состоялись похороны боксера. Церемонию прощания посетило немало звезд бокса, в частности, Тайсон Фьюри. Фаны Манчестер Сити почтили память о Хаттоне.
Лишь 16 октября стало известно, что Хаттон совершил самоубийство. Слова коронерши Алисон Матч процитировало издание Sky Sports. До этого была информация, что у Рикки были психологические проблемы.