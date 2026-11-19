Adv

Об этом он рассказал в интервью Sun Boxing. Британец признался, что возможность выйти на ринг вместе с Усиком стала бы для него особенным событием.

Райли бросил вызов Усику

Более того, он хотел бы провести такой поединок на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

Не думаю, что мне когда-нибудь представилась бы возможность выйти на ринг с такой легендой, с GOAT. Если бы он вернулся в первую тяжелую весовую категорию, а я как раз на пике карьеры – это было бы нечто особенное. Особенно, если бы удалось организовать это на стадионе "Тоттенхэма". Это было бы просто безумие!– заявил Райли.

В то же время британец убежден, что сейчас находится на пике своей формы, тогда как Усику уже 40 лет. Несмотря на огромное уважение к украинцу, Райли считает, что в потенциальном противостоянии у него были бы шансы на победу.

Я реалист и отдаю ему должное – он действительно крутой, настоящий мастер. Но ему уже 40. Боксеры, которые переходят в супертяжелый вес, а затем возвращаются обратно, уже никогда не бывают прежними. А я сейчас как раз на пике своей формы. Но если мы окажемся на ринге – я пойду ва-банк. Я верю, что мне это по силам– отметил боксер.

При этом Райли подчеркнул, что не представляет себе поединка с Усиком без чемпионских поясов. По его словам, возвращение украинца в первую тяжелую весовую категорию имеет смысл прежде всего ради борьбы за звание абсолютного чемпиона мира.

Райли заявил, что украинец должен завершить карьеру

Британец также выразил желание, чтобы Усик завершил профессиональную карьеру, ведь он уже достиг практически всего возможного в боксе.

Он уже всего достиг. И дело вовсе не в том, что я не хочу с ним драться или что мне выгодно, чтобы он ушел. Просто хватит быть жадным. Он стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а затем – двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Может, уже хватит?– заявил Райли.

По мнению британца, украинский чемпион должен дать возможность новому поколению боксеров побороться за большие гонорары и титулы. В то же время он не скрывает, что готов воспользоваться возможностью провести громкий бой с Усиком, если такая возможность представится.

Напомним, ранее Усик подтвердил намерение вернуться в первую тяжелую весовую категорию. Украинец хочет вновь побороться за звание абсолютного чемпиона мира и рассматривает возможность поединка с Дэвидом Бенавидесом.

Последний раз Усик выступал в крузервейте в 2018 году.