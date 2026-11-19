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Про це він розповів в інтерв'ю Sun Boxing. Британець зізнався, що можливість розділити ринг з Усиком стала б для нього особливою подією.

Віддал Райлі кинув виклик Усику

Ба більше, він хотів би провести такий поєдинок на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

Не думаю, що мені коли-небудь випала б нагода розділити ринг із такою легендою, з GOAT. Якби він повернувся у важку вагу, а я якраз на видноті – це було б щось особливе. Особливо, якби вдалося організувати це на стадіоні "Тоттенгема". Це було б просто божевілля!– заявив Райлі.

Водночас британець переконаний, що зараз перебуває на піку своєї форми, тоді як Усику вже 40 років. Попри величезну повагу до українця, Райлі вважає, що в потенційному протистоянні мав би шанси на перемогу.

Я реаліст і віддаю йому належне – він справді крутий, справжній майстер. Але йому вже 40. Бійці, які переходять у надважку вагу, а потім повертаються назад, уже ніколи не бувають тими самими. А я зараз якраз на піку своєї форми. Але якщо ми опинимося в рингу – я піду ва-банк. Я вірю, що мені це під силу– зазначив боксер.

При цьому Райлі наголосив, що не уявляє поєдинку з Усиком без чемпіонських поясів. За його словами, повернення українця до першої важкої ваги має сенс передусім заради боротьби за звання абсолютного чемпіона світу.

Райлі заявив, що українець має завершити кар'єру

Британець також висловив бажання, щоб Усик завершив професійну кар'єру, адже той уже досяг практично всього можливого в боксі.

Він уже всього досяг. І справа зовсім не в тому, що я не хочу з ним битися чи що мені вигідно, аби він пішов. Просто досить бути жадібним. Він став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а потім – дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі. Може, вже досить?– заявив Райлі.

На думку британця, український чемпіон повинен дати можливість новому поколінню боксерів поборотися за великі гонорари та титули. Водночас він не приховує, що готовий скористатися можливістю провести гучний бій з Усиком, якщо така нагода з'явиться.

Нагадаємо, раніше Усик підтвердив намір повернутися до першої важкої ваги. Українець хоче знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу та розглядає можливість поєдинку з Девідом Бенавідесом.

Востаннє Усик виступав у крузервейті у 2018 році.