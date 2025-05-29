Спенсер Оливер поделился мыслями относительно Итаумы. Бывший британский боксер назвал бой, который хотел бы увидеть с участием "нового Майка Тайсона", сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Интересный соперник для Итаумы

Спенсер Оливер, которого в свое время прозвали "Омен", хотел бы, чтобы Мозес Итаума в следующем поединке встретился с Энди Руисом-младшим. Экс-боксер заявил, что с удовольствием посмотрел бы на это противостояние.

Безусловно, Мозес получит несколько раундов с ним – это будет мерило для того, чтобы понять, где он находится на самом деле. Если он выйдет и разберется с Энди Руисом, нокаутирует его – тогда на многие вопросы будет дан ответ,

– сказал Оливер.

"Омен" подчеркнул, что поединок будет выгоден для обоих боксеров. Ведь Эндри Руис-младший ищет шанс для того, чтобы вернуться, а Мозес Итаума уже расположился на первом месте в рейтинге WBO.

Ранее сообщали, что Фрэнк Уоррен назвал условие, при котором Мозес Итаума разделит ринг с конголезским супертяжеловесом Мартином Баколе.