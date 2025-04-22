Победитель реванша Усик – Дюбуа получил своего соперника

Команды Александра Усика и Даниэля Дюбуа продолжают вести переговоры о возможном реванше. Хотя издание The Ring обнародовало информацию о дате второй битвы, на которую резко отреагировали представители украинского боксера.

По информации авторитетного издания, 12 июля 2025-го года Александр Усик должен сойтись в реванше с Даниэлем Дюбуа. Однако в команде украинского боксера заверили, что переговоры до сих пор продолжаются.

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С кем будет драться триумфатор боя Усик – Дюбуа

Известный промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, кто станет соперником победителя второй битвы Усик – Дюбуа, информирует 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Паркер точно получит свой шанс, ведь он обязательный претендент на бой. Он будет драться с тем, кто станет победителем. Это будет бой за все четыре титула супертяжелого веса. Это будет выигрышная ситуация для Джозефа,

– заявил ведущий менеджер.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк уверял, что решение о реванше до сих пор официально не принято, ведь на пути может стать Джозеф Паркер.

Новозеландец мог стать соперником победителя реванша еще в феврале текущего года, когда победил Мартина Баколе. Последний заменил в этом противостоянии больного Дюбуа.

Отметим, что 33-летний Джозеф Паркер одержал свою 36-ю победу на профи-ринге (24 – нокаутом) при 3-х поражениях в 39-ти боях. Новозеландский боксер владеет титулом временного чемпиона мира по версии WBO.