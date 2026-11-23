Какое образование получил старший сын Виталия Кличко / Фото: Getty Images и инстаграм natalia_yegorova
Дети бывшего боксера Виталия Кличко получали образование за рубежом. В частности, его старший сын Егор-Даниэль окончил британский университет, а до этого учился в школах Германии и США.
Егор-Даниэль Кличко, которому 26 лет, получил высшее образование в Лондонской школе экономики и политических наук в Великобритании. Подробнее о его образовании расскажет 24 Канал.
Егор-Даниэль окончил университет в Лондоне
Он изучал бизнес и менеджмент. Диплом об окончании обучения получил в конце 2024 года.
До поступления в университет сын Кличко учился в частной Международной школе Гамбурга в Германии, где некоторое время проживала его семья. Также он посещал школу в американском Майами.
После окончания университета Егор-Даниэль остался в Великобритании, где начал карьеру в сфере бизнеса и финансов. По информации его матери Натальи Егоровой, он работает в трейдинговой компании.
В отличие от отца и других членов семьи, старший сын Кличко не выбрал профессиональный спорт и ведет закрытый образ жизни. Он практически не появляется в СМИ, не дает интервью и не ведет открытых страниц в социальных сетях.
У Кличко и его бывшей жены Егоровой также есть младшие дети – дочь Елизавета-Виктория и сын Максим-Александр.
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