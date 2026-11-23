Adv

Єгор-Даніель Кличко, якому 26 років, здобув вищу освіту у Лондонській школі економіки та політичних наук у Великій Британії. Про його освіту детальніше розповість 24 Канал.

Єгор-Даніель закінчив університет у Лондоні

Він вивчав бізнес і менеджмент. Диплом про завершення навчання отримав наприкінці 2024 року.

До вступу в університет син Кличка навчався у приватній Міжнародній школі Гамбурга у Німеччині, де певний час мешкала його родина. Також він відвідував школу в американському Маямі.

Єгор-Даніель з родиною / Фото інстаграм vitaliyklitschko

Після закінчення університету Єгор-Даніель залишився у Великій Британії, де розпочав кар'єру у бізнесовій та фінансовій сфері. За інформацією його матері Наталії Єгорової, він працює у трейдинговій компанії.

На відміну від батька та інших представників родини, старший син Кличка не обрав професійний спорт і веде непублічний спосіб життя. Він практично не з'являється у медіа, не дає інтерв'ю та не веде відкритих сторінок у соціальних мережах.

У Кличка та його колишньої дружини Єгорової також є молодші діти – донька Єлизавета-Вікторія та син Максим-Олександр.