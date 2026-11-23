Яка освіта у старшого сина Віталія Кличка / Фото Getty Images та інстаграм natalia_yegorova
Діти колишнього боксера Віталія Кличка здобували освіту за кордоном. Зокрема, його старший син Єгор-Даніель закінчив британський університет, а до цього навчався у школах Німеччини та США.
Єгор-Даніель Кличко, якому 26 років, здобув вищу освіту у Лондонській школі економіки та політичних наук у Великій Британії. Про його освіту детальніше розповість 24 Канал.
Єгор-Даніель закінчив університет у Лондоні
Він вивчав бізнес і менеджмент. Диплом про завершення навчання отримав наприкінці 2024 року.
До вступу в університет син Кличка навчався у приватній Міжнародній школі Гамбурга у Німеччині, де певний час мешкала його родина. Також він відвідував школу в американському Маямі.
Після закінчення університету Єгор-Даніель залишився у Великій Британії, де розпочав кар'єру у бізнесовій та фінансовій сфері. За інформацією його матері Наталії Єгорової, він працює у трейдинговій компанії.
На відміну від батька та інших представників родини, старший син Кличка не обрав професійний спорт і веде непублічний спосіб життя. Він практично не з'являється у медіа, не дає інтерв'ю та не веде відкритих сторінок у соціальних мережах.
У Кличка та його колишньої дружини Єгорової також є молодші діти – донька Єлизавета-Вікторія та син Максим-Олександр.
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