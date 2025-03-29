"Бронзовый бомбардировщик" снова в игре: Уайлдер получил следующего соперника – дата боя

Легендарный супертяжеловес Деонтей Уайлдер получил своего следующего соперника. Американский боксер вернется на ринг уже 27 июня 2025-го года.

Соперником 39-летнего Деонтея Уайлдера станет его малоизвестный земляк Тайрелл Энтони Херндон. Это будет промежуточный бой для "Бронзового бомбардировщика", который не спешит прощаться с профессиональным боксом, информирует 24 Канал со ссылкой на Global Combat Collective.

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Когда Уайлдер вернется в ринг

Деонтей идет к своему юбилейному 50-му бою в профессионалах, до которого осталось провести только два поединка. Сейчас за спиной Уайлдера 48 поединков, в которых американец оформил 43 победы (42 – нокаутом) и потерпел 4-х поражений. Первый бой против Тайсона Фьюри свелся вничью (1 декабря 2018-го года).



Постер боя Уайлдер – Херндон / Фото Global Combat Collective

Отметим, что соперник Уайлдера должен был быть другой. Сначала Деонтей мог подраться 27 апреля против другого американца Кертиса Гарпера. Но этот поединок был отменен.

Деонтей Уайлдер в последний раз выходил в ринг 1 июня 2024-го года, когда в пятом раунде был нокаутирован китайским супертяжеловесом Чжаном Чжилеем. Последний раз "Бронзовый бомбардировщик" побеждал в октябре 2022-го года, когда одолел финна Роберта Гелениуса.