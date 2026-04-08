Фьюри едва не расцеловал россиянина во время дуэли взглядов

Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов провели дуэль взглядов, во время которой британец традиционно вел себя по-дурацки. Бывший чемпион обнимал представителя страны-агрессора и даже попытался его в шутку поцеловать.

Махмудов натянуто улыбался, хотя и отшатнулся от Фьюри. Антуража добавляло то, что встреча боксеров состоялась на крыше арены их будущего противостояния, отметил транслятор боя Netflix.

Как состоялась дуэль взглядов Фьюри и Махмудова?

Как сообщил журнал Ring, Тайсон выглядел раскованно и как будто заигрывал с соперником. После того как послал в сторону россиянина воздушный поцелуй, Фьюри еще и достаточно тепло обнял Махмудова, которому такое поведение, казалось, не слишком понравилось.

Все это происходило в действительно неожиданном месте. Для фотосессии боксеров подняли на самую крышу стадиона "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где в субботу и состоится их противостояние.

Фьюри и Махмудов стояли на самом краю накрытия у иконической статуи петуха – символа местного футбольного клуба. Выглядело даже немного жутковато, ведь высота была огромная.

Что известно о бое Фьюри – Махмудов?