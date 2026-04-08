Ф'юрі ледь не розцілував росіянина під час дуелі поглядів
- Тайсон Ф'юрі та Арсланбек Махмудов провели дуель поглядів на даху стадіону, де Ф'юрі жартома намагався поцілувати суперника.
- Бій між Ф'юрі та Махмудовим стане п'ятим поверненням Ф'юрі на ринг після його заяв про завершення кар'єри.
Тайсон Ф'юрі та Арсланбек Махмудов провели дуель поглядів, під час якої британець традиційно поводився по-дурному. Колишній чемпіон обіймав представника країни-агресора і навіть спробував його жартома поцілувати.
Махмудов натягнуто посміхався, хоча й відсахнувся від Ф'юрі. Антуражу додавало те, що зустріч боксерів відбулася на даху арени їхнього майбутнього протиятояння, зазначив транслятор бою Netflix.
Як відбулася дуель поглядів Ф'юрі і Махмудова?
Як повідомив журнал Ring, Тайсон виглядав розкуто і наче загравав із суперником. Після того, як надіслав у бік росіянина повітряний поцілунок, Ф'юрі ще й досить тепло обійняв вищого за нього Махмудова, якому така поведінка, здавалося, не надто сподобалася.
Усе це відбувалося у справді неочікуваному місці. Для фотосесії боксерів підняли на самісінький дах стадіону "Тоттенгем Хотспур Стедіум", де у суботу і відбудеться їхнє протистояння.
Ф'юрі та Махмудов стояли на самому краю накриття біля іконічної статуї півня – символа місцевого футбольного клубу. Виглядало навіть трохи моторошно, адже висота була величезна.
Що відомо про бій Ф'юрі – Махмудов?
- Це вже п'яте повернення британця на профі-ринг після заяв про завершення кар'єри. Востаннє він бився у 2024-ому двічі проти Олександра Усика.
- Ф'юрі визнав, що поразка від росіянина має поставити остаточну крапку у його виступах.
- Після Махмудова Ф'юрі хотів би боксувати з Ентоні Джошуа, в той час як чемпіон Олександр Усик висловлював бажання наостанок провести з "Циганським королем" трилогію.