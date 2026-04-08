Ф'юрі ледь не розцілував росіянина під час дуелі поглядів

Тайсон Ф'юрі та Арсланбек Махмудов провели дуель поглядів, під час якої британець традиційно поводився по-дурному. Колишній чемпіон обіймав представника країни-агресора і навіть спробував його жартома поцілувати.

Махмудов натягнуто посміхався, хоча й відсахнувся від Ф'юрі. Антуражу додавало те, що зустріч боксерів відбулася на даху арени їхнього майбутнього протиятояння, зазначив транслятор бою Netflix.

Як відбулася дуель поглядів Ф'юрі і Махмудова?

Як повідомив журнал Ring, Тайсон виглядав розкуто і наче загравав із суперником. Після того, як надіслав у бік росіянина повітряний поцілунок, Ф'юрі ще й досить тепло обійняв вищого за нього Махмудова, якому така поведінка, здавалося, не надто сподобалася.

Усе це відбувалося у справді неочікуваному місці. Для фотосесії боксерів підняли на самісінький дах стадіону "Тоттенгем Хотспур Стедіум", де у суботу і відбудеться їхнє протистояння.

Ф'юрі та Махмудов стояли на самому краю накриття біля іконічної статуї півня – символа місцевого футбольного клубу. Виглядало навіть трохи моторошно, адже висота була величезна.

Що відомо про бій Ф'юрі – Махмудов?