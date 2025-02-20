Директор Top Rank назвал бой, который вернет Фьюри в ринг
Брэд Джейкобс высказался относительно Тайсона Фьюри. Операционный директор Top Rank считает, что "Цыганский король" не завершил карьеру окончательно.
Спортивный функционер прокомментировал будущее британского супертяжеловеса. Джейкобс придерживается мнения, что Фьюри вернется в ринг ради одного боя, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
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Вернется ли Фьюри в бокс
Брэд Джейкобс подчеркнул, что Тайсон Фьюри выглядит счастливым после завершения карьеры. Однако "Цыганский король" уже покидал бокс, но впоследствии вернулся. Поэтому никто не знает, что имеет у себя на уме британец.
Директор Top Rank считает, что Фьюри вернется в ринг. Джейкобс назвал бой, ради которого Тайсон снова начнет тренироваться и наденет боксерские перчатки.
Я думаю, что бой с Энтони Джошуа может вернуть его с пенсии, если ситуация будет правильной, и он будет чувствовать себя уверенно. Если нет, Бог благословит его, он заслужил то, что имеет,
– сказал Джейкобс.
Напомним, что Энтони Джошуа горел желанием провести бой с Тайсоном Фьюри. Однако "Цыганский король" в начале 2025 года объявил о решении завершить карьеру.