Дюк Маккензи высказался относительно возможного возвращения Тайсона Фьюри. В частности, экс-чемпион мира назвал боксера, который уничтожит "Цыганского короля", сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто одолеет Фьюри

Дюк Маккензи отметил, что сообщество недовольно тем, что Тайсон Фьюри постоянно манипулирует возвращением в бокс. Фанаты просто хотят снова увидеть британца в ринге, чтобы он сделал свое дело и ушел.

Маккензи считает, что Даниэль Дюбуа может стать соперником Тайсона Фьюри, если второй все-таки вернется на ринг. Однако, по его мнению, "Динамит" уничтожит "Цыганского короля".

Дюбуа – молодой, голодный, сильный, он много делает правильного, не ведет себя как клоун, не делает глупостей ради внимания - просто выходит и делает свою работу. Если он после реванша с Усиком станет обладателем поясов и ему устроят бой против Фьюри, я ставлю на Дюбуа. Он его остановит, он, наверняка, выбьет его просто с ринга,

– сказал Маккензи.

Напомним, что последний раз Тайсон Фьюри дрался в реванше против Александра Усика в декабре прошлого года. "Цыганский король" уступил во второй раз украинскому чемпиону единогласным решением судей.

Ранее Тайсон Фьюри объяснил, почему решил завершить карьеру после поединка с Александром Усиком.