Дюк Маккензі висловився щодо можливого повернення Тайсона Ф'юрі. Зокрема, ексчемпіон світу назвав боксера, який знищить "Циганського короля", повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

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Хто здолає Ф'юрі

Дюк Маккензі наголосив, що спільнота незадоволена тим, що Тайсон Ф'юрі постійно маніпулуює поверненням у бокс. Фанати просто хочуть зновути побачити британця у рингу, щоб він зробив свою справу та пішов.

Маккензі вважає, що Даніель Дюбуа може стати суперником Тайсона Ф'юрі, якщо другий все-таки повернеться на ринг. Проте, на його думку, "Динаміт" знищить "Циганського короля".

Дюбуа – молодий, голодний, сильний, він багато робить правильного, не поводиться як клоун, не робить дурниць заради уваги — просто виходить і робить свою роботу. Якщо він після реваншу з Усиком стане володарем поясів і йому влаштують бій проти Ф’юрі, я ставлю на Дюбуа. Він його зупинить, він, напевно, виб'є його просто з рингу,

– сказав Маккензі.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі бився у реванші проти Олександра Усика у грудні минулого року. "Циганський король" поступився вдруге українському чемпіону одноголосним рішенням суддів.

Раніше Тайсон Ф'юрі пояснив, чому вирішив завершити кар'єру після поєдинку з Олександром Усиком.