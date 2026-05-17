Дочь Тайсона Фьюри вышла замуж в 16 лет: кроксы под платьем и 15-метровый шлейф
- Венесуэла Фьюри, старшая дочь Тайсона Фьюри, вышла замуж в 16 лет за 18-летнего боксера Ноя Прайса на острове Мэн.
- На свадьбе присутствовала съемочная группа Netflix, а невеста поразила гостей белыми кроксами под 15-метровым шлейфом.
В субботу, 16 мая, в Королевской часовне Святого Иоанна на острове Мэн состоялась свадьба 16-летней Венесуэлы Фьюри. Она является старшей дочерью известного британского боксера Тайсона Фьюри и его жены Пэрис.
Невеста вышла замуж за 18-летнего боксера Ноя Прайса. Об этом сообщает People.
Как прошла свадьба дочери Тайсона Фьюри?
Остров Мэн, расположен в Ирландском море между Великобританией и Ирландией, позволяет заключать брак с 16 лет с согласия родителей. Именно поэтому на церемонии и праздновании присутствовали родители Венесуэлы. Свадебная вечеринка включала 18 подружек невесты, среди которых ее младшие сестры Валенсия и Афина, а также Бэмби Фьюри – дочь Томми Фьюри, и Молли Мэй Хейг.
Венесуэла прибыла к алтарю в сопровождении родителей, выбрав эффектное белое платье с кружевом, открытыми плечами и 15-метровым шлейфом. Больше всего гостей удивила ее обувь, вместо классических туфель она надела белые кроксы. Особого внимания заслуживает танец невесты с отцом под хиты My Guy и My Girl группы The Temptations.
Мать Венесуэлы, Пэрис Фьюри, поделилась кадрами подготовки к свадьбе, показав дочь в белой пижаме и роскошном халате с пышными рюшами.
Моя прекрасная девочка, я так горжусь тобой сегодня. Ты имела прекрасный вид,
– написала она.
После того как Тайсон проводил дочь к алтарю, он эмоционально отметил The Daily Mail: "Это было прекрасно. Она больше не Фьюри".
Жених Ноа выбрал классический образ – белый пиджак с черными лацканами, жилетку и черные брюки. Изюминкой вечера стал шестиярусный свадебный торт, который буквально достигал потолка банкетного зала.
На праздновании присутствовали съемочные группы Netflix, поэтому кадры церемонии, вероятно, покажут в реалити-шоу "At Home With The Fury".
Что известно о Тайсоне Фьюри?
Известный как "Цыганский король", Тайсон Фьюри получил мировую известность после триумфальной победы над Владимиром Кличко в 2015 году, когда неожиданно одолел легендарного украинского боксера единогласным решением судей в Германии. В его профессиональной карьере зафиксировано 35 побед (из них 24 нокаутом), 2 поражения и 1 ничью. В 2024 году Фьюри потерпел первые поражения, дважды уступив абсолютному чемпиону мира Александру Усику. Вместе с женой Пэрис он воспитывает семерых детей.