В субботу, 10 октября, он поделился новыми фотографиями с тренировок на своей странице в инстаграме. Ранее, в четверг, 8 октября, британец также публиковал фрагменты тренировок под открытым небом.

Как проходит тренировка Тайсона Фьюри

Похоже, подготовка к одному из самых ожидаемых поединков в британском боксе набирает обороты. Фьюри настроен как можно лучше подойти к встрече с давним соперником.

Бой между Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе (Уэльс). Противостояние, которое уже получило название "Бой за Британию", станет кульминацией многолетних ожиданий болельщиков. Боксеры шли к очной встрече почти десять лет.

На кону будут стоять специальный пояс "Битва за Британию" и титул WBA Super. Права на трансляцию поединка получила платформа Netflix, которая планирует показать его в прямом эфире для зрителей по всему миру.

В среду, 30 сентября, соперники провели первую официальную пресс-конференцию в Лондоне, где привлекли внимание к предстоящему противостоянию.

Оба боксера подходят к бою после побед в июле. Фьюри одолел Мариуша Ваха, тогда как Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу, несмотря на то, что в первом раунде сам дважды побывал в нокдауне.

Ожидается, что выход боксеров на ринг состоится около 01:00 по Гринвичу 12 декабря, то есть в 03:00 по киевскому времени.