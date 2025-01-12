"Цыганский король" до поединка с украинским чемпионом был непобежденным. Легенда бокса Рикки Хаттон высказался относительно реванша Усик – Фьюри, сообщает 24 канал со ссылкой на Vegas Insider.

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У Фьюри проблемы с ментальным здоровьем

Рикки Хаттон считает, что Тайсон Фьюри довольно серьезно переживает из-за поражения от Александра Усика. Ведь "Цыганский король" потерял свой статус непобежденного боксера.

Бывший чемпион мира отметил, что не разговаривал с британцем после поражения. Хаттон рассказал, что он только позвонил Фьюри и пожелал удачи перед реваншем, а потом выразил соболезнования.

Думаю, он разочарован, потому что знаю, как много значил для него его статус непобежденного боксера, и тот факт, что он теперь дважды проиграл Александру Усику, делает ему больно. Я оставил его в одиночестве, но Тайсон знает, что я за него, я всегда поддерживал его и очень горжусь им,

– сказал Хаттон.

Напомним, что Александр Усик в первом бою победил в мае 2024 года Тайсона Фьюри раздельным решением судей, нанеся первое поражение британцу. В декабре "Цыганский король" во второй раз уступил украинскому чемпиону.